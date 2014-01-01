|Производитель / Поставщик
|SASIC
|№ Производителя
|0945875
|Наименование
|SAS0945875_втулка стабилизатора переднего центральная! d21\ Peugeot 307 Sedan 1.4/1.6/1.4HDi 00>
|Сторона установки
|передний мост, внутри
|Тип установки
|Резиновая опора
|Диаметр стабилизатора [мм]
|21
|Внутренний диаметр
|19,5
|Длина [мм]
|52
|Ширина [мм]
|50
|Высота [мм]
|46
|для оригинального номера
|509487
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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