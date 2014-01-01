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SAS0945875_втулка стабилизатора переднего центральная! d21\ Peugeot 307 Sedan 1.4/1.6/1.4HDi 00> артикул 0945875 SASIC в Алматы

0945875 SASIC SAS0945875_втулка стабилизатора переднего центральная! d21\ Peugeot 307 Sedan 1.4/1.6/1.4HDi 00>
Производитель / Поставщик SASIC
№ Производителя 0945875
Наименование SAS0945875_втулка стабилизатора переднего центральная! d21\ Peugeot 307 Sedan 1.4/1.6/1.4HDi 00>
Сторона установки передний мост, внутри
Тип установки Резиновая опора
Диаметр стабилизатора [мм] 21
Внутренний диаметр 19,5
Длина [мм] 52
Ширина [мм] 50
Высота [мм] 46
для оригинального номера 509487

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить SAS0945875_втулка стабилизатора переднего центральная! d21\ Peugeot 307 Sedan 1.4/1.6/1.4HDi 00> производителя SASIC с артикулом 0945875 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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