Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 115077 Наименование Сальник VOLVO ступицы (48x73x11.5) SAMPA

Запчасть сальник Вольво ступицы (48x73x11.5) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 115.077. У данной детали есть аналоги с номерами: 1078240, 250013, 7401078240. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник Вольво ступицы (48x73x11.5) SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.