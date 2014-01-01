Размер резьбы M14x1,5

Запчасть наконечник тяги КПП L=60 M14x1.5 (с гайкой) Мерседес представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.028. У данной детали есть аналоги с номерами: 100028, 430253, 2272101, 0002685989, 925126, A0002685989, 9463230090. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник тяги КПП L=60 M14x1.5 (с гайкой) Мерседес на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.