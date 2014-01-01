Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094218 Наименование цилиндр сцепления MB Atego/Axor Вес [кг] 0,3

Запчасть цилиндр сцепления Мерседес Атего/Аксор представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.218. У данной детали есть аналоги с номерами: 094218, MKG19011041, 8300871SX, 77944, OR125062, 464982, 0022950806. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр сцепления Мерседес Атего/Аксор на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.