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33218503_радиатор системы охлаждения! \ Mitsubishi Lancer 1.5-2.0i 16V/2.0DiD 07> артикул 33218503 SAKURA в Алматы

33218503 SAKURA 33218503_радиатор системы охлаждения! \ Mitsubishi Lancer 1.5-2.0i 16V/2.0DiD 07>
Производитель / Поставщик SAKURA
№ Производителя 33218503
Наименование 33218503_радиатор системы охлаждения! \ Mitsubishi Lancer 1.5-2.0i 16V/2.0DiD 07>
Вид коробки передач Механическая коробка передач, CVT-автоматическая коробка передач (без ступеней)
Материал ребра охлаждения алюминий
Материал бачка (радиатор) полимерный материал
Конструкция радиатора Ребра охлаждения припаянные
Впускн. Ø [мм] 35
Выпускн.-Ø [мм] 35
Длина сети [мм] 701
Ширина сети [мм] 406
Глубина сети [мм] 15,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 33218503_радиатор системы охлаждения! \ Mitsubishi Lancer 1.5-2.0i 16V/2.0DiD 07> SAKURA с артикулом 33218503 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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