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33211077SAK_радиатор системы охлаждения!АКПП\ Mitsubishi Pajero Sport/L200 2.5DID 06> артикул 33211077 SAKURA в Алматы

33211077 SAKURA 33211077SAK_радиатор системы охлаждения!АКПП\ Mitsubishi Pajero Sport/L200 2.5DID 06>
Производитель / Поставщик SAKURA
№ Производителя 33211077
Наименование 33211077SAK_радиатор системы охлаждения!АКПП\ Mitsubishi Pajero Sport/L200 2.5DID 06>
Материал ребра охлаждения алюминий
Материал бачка (радиатор) полимерный материал
Конструкция радиатора Ребра охлаждения припаянные
Впускн. Ø [мм] 35
Выпускн.-Ø [мм] 35
Длина сети [мм] 525
Ширина сети [мм] 628
Глубина сети [мм] 22

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 33211077SAK_радиатор системы охлаждения!АКПП\ Mitsubishi Pajero Sport/L200 2.5DID 06> SAKURA с артикулом 33211077 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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