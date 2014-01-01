|Производитель / Поставщик
|SAKURA
|№ Производителя
|33211050
|Наименование
|33211050SAK_радиатор системы охлаждения!АКПП\Mitsubishi Pajero 3.0/3.8 07>
|Материал ребра охлаждения
|алюминий
|Материал бачка (радиатор)
|полимерный материал
|Конструкция радиатора
|Ребра охлаждения припаянные
|Впускн. Ø [мм]
|35
|Выпускн.-Ø [мм]
|35
|Длина сети [мм]
|500
|Ширина сети [мм]
|708
|Глубина сети [мм]
|24
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 33211050SAK_радиатор системы охлаждения!АКПП\Mitsubishi Pajero 3.0/3.8 07> SAKURA с артикулом 33211050 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита