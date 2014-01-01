Число зубцов 8 Параметр 400GTZ Заменяемая часть SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть 1878000635 (SACHS) Диск сцепления ведомый D400mm 85x98-8N представлена по производителю SACHS с артикулом 1878000635. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878000635, 033153, 000000635, 230295, 20366592, 85000245. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 1878000635 (SACHS) Диск сцепления ведомый D400mm 85x98-8N на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.