|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|1878000635
|Наименование
|1878000635 (SACHS) Диск сцепления ведомый D400mm 85x98-8N
|Диаметр [мм]
|400
|Профиль ступицы
|85x98-8N
|Число зубцов
|8
|Параметр
|400GTZ
|Заменяемая часть
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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