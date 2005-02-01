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1158 00_!колодки дисковые п.\ Land Rover Discovery/Range Rover 4.4i V8/2.7TD V6 04> артикул 115800 REMSA в Алматы

115800 REMSA 1158 00_!колодки дисковые п.\ Land Rover Discovery/Range Rover 4.4i V8/2.7TD V6 04>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 115800
Наименование 1158 00_!колодки дисковые п.\ Land Rover Discovery/Range Rover 4.4i V8/2.7TD V6 04>
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Lucas II
Длина [мм] 162,6
Высота [мм] 58,7
Толщина [мм] 18,2
Вес [кг] 2,308
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания, с винтами

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Датчик износа торм.колодок LANDROVER DISCOVERY III пер.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 4.0 4x4 2005.02 - 2009.09
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 2.7 TD 4x4 2009.09 - 2018.12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 SDV6 4x4 2009.09 - 2018.12
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.6 D 4x4 2005.05 - 2012.08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.2 4x4 2005.05 - 2012.08
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 2.7 D 4x4 2005.02 - 2013.03
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.2 4x4 2005.02 - 2013.03
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.4 4x4 2005.02 - 2013.03

Если хотите купить 1158 00_!колодки дисковые п.\ Land Rover Discovery/Range Rover 4.4i V8/2.7TD V6 04> производителя REMSA с артикулом 115800 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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