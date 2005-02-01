|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|115800
|Наименование
|1158 00_!колодки дисковые п.\ Land Rover Discovery/Range Rover 4.4i V8/2.7TD V6 04>
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Сторона установки
|передний мост
|Тормозная установка
|Lucas II
|Длина [мм]
|162,6
|Высота [мм]
|58,7
|Толщина [мм]
|18,2
|Вес [кг]
|2,308
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания, с винтами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LAND ROVER
DISCOVERY III (L319)
4.0 4x4
2005.02 - 2009.09
LAND ROVER
DISCOVERY IV (L319)
2.7 TD 4x4
2009.09 - 2018.12
LAND ROVER
DISCOVERY IV (L319)
3.0 SDV6 4x4
2009.09 - 2018.12
LAND ROVER
RANGE ROVER III (L322)
3.6 D 4x4
2005.05 - 2012.08
LAND ROVER
RANGE ROVER III (L322)
4.2 4x4
2005.05 - 2012.08
LAND ROVER
RANGE ROVER SPORT I (L320)
2.7 D 4x4
2005.02 - 2013.03
LAND ROVER
RANGE ROVER SPORT I (L320)
4.2 4x4
2005.02 - 2013.03
LAND ROVER
RANGE ROVER SPORT I (L320)
4.4 4x4
2005.02 - 2013.03
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