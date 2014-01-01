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892 00_=571991B !колодки дисковые з.\ BMW E65/E66 4.5/6.0/4.0D 01> артикул 089200 REMSA в Алматы

089200 REMSA 892 00_=571991B !колодки дисковые з.\ BMW E65/E66 4.5/6.0/4.0D 01>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 089200
Наименование 892 00_=571991B !колодки дисковые з.\ BMW E65/E66 4.5/6.0/4.0D 01>
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Сторона установки Задний мост
Тормозная установка Ate-Teves
Длина [мм] 139,7
Высота [мм] 68
Толщина [мм] 16,8
Вес [кг] 1,605
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 892 00_=571991B !колодки дисковые з.\ BMW E65/E66 4.5/6.0/4.0D 01> производителя REMSA с артикулом 089200 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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