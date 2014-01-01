|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|089200
|Наименование
|892 00_=571991B !колодки дисковые з.\ BMW E65/E66 4.5/6.0/4.0D 01>
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Сторона установки
|Задний мост
|Тормозная установка
|Ate-Teves
|Длина [мм]
|139,7
|Высота [мм]
|68
|Толщина [мм]
|16,8
|Вес [кг]
|1,605
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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