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857 20_колодки дисковые передние!\ BMW F07GT/F10/F11 2.8i/2.5d/3.0d 10> артикул 085720 REMSA в Алматы

085720 REMSA 857 20_колодки дисковые передние!\ BMW F07GT/F10/F11 2.8i/2.5d/3.0d 10>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 085720
Наименование 857 20_колодки дисковые передние!\ BMW F07GT/F10/F11 2.8i/2.5d/3.0d 10>
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 155,3
Высота [мм] 68,5
Толщина [мм] 19,8
Толщина 1 [мм] 19
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 857 20_колодки дисковые передние!\ BMW F07GT/F10/F11 2.8i/2.5d/3.0d 10> производителя REMSA с артикулом 085720 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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