Производитель / Поставщик RABA № Производителя 082001045022 Наименование Пружина корзины сцепления (составная 2шт)(под лапку) Икарус-280 082.00-1045-022

Запчасть пружина корзины сцепления (составная 2шт)(под лапку) Икарус-280 082.00 1045-022 представлена по производителю RABA с артикулом 082.001045022. У данной детали есть аналоги с номерами: 082001045022 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пружина корзины сцепления (составная 2шт)(под лапку) Икарус-280 082.00 1045-022 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя RABA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.