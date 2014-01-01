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Лампа светодиодная Ultinon LED-HL White T10 4000К 12V W5W X2 артикул 11961ULW4X2 PHILIPS в Алматы

11961ULW4X2 PHILIPS Лампа светодиодная Ultinon LED-HL White T10 4000К 12V W5W X2
Производитель / Поставщик PHILIPS
№ Производителя 11961ULW4X2
Наименование Лампа светодиодная Ultinon LED-HL White T10 4000К 12V W5W X2
Производитель PHILIPS
Тип Светодиодный
Тип Ламп W5W
Напряжение, В 12
Цветность, K 4000
Цвет лампы накаливания Белый

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Лампа светодиодная Ultinon LED-HL White T10 4000К 12V W5W X2 производителя PHILIPS с артикулом 11961ULW4X2 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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