|Производитель / Поставщик
|PHILIPS
|№ Производителя
|11961ULW4X2
|Наименование
|Лампа светодиодная Ultinon LED-HL White T10 4000К 12V W5W X2
|Производитель
|PHILIPS
|Тип
|Светодиодный
|Тип Ламп
|W5W
|Напряжение, В
|12
|Цветность, K
|4000
|Цвет лампы накаливания
|Белый
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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