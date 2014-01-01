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Лампа W5W 24V 5W W2.1x9.5d ORIGINAL LINE качество оригинальной з/ч (ОЕМ) 1 шт. артикул 2845 OSRAM в Алматы

2845 OSRAM Лампа W5W 24V 5W W2.1x9.5d ORIGINAL LINE качество оригинальной з/ч (ОЕМ) 1 шт.
Производитель / Поставщик OSRAM
№ Производителя 2845
Наименование Лампа W5W 24V 5W W2.1x9.5d ORIGINAL LINE качество оригинальной з/ч (ОЕМ) 1 шт.
Производитель OSRAM
Тип Накаливания
Тип патрона W2,1X9,5D
Тип Ламп W5W
Напряжение, В 24
Номинальная мощность, Вт 5
Количество, шт 1
Серия Original Line
Вес, г 300

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Лампа W5W 24V 5W W2.1x9.5d ORIGINAL LINE качество оригинальной з/ч (ОЕМ) 1 шт. OSRAM с артикулом 2845 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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