|Производитель / Поставщик
|OSRAM
|№ Производителя
|2820
|Наименование
|Лампа W3W 12V 2W W2.1x9.5d ORIGINAL LINE качество оригинальной з/ч (ОЕМ) 1 шт.
|Производитель
|OSRAM
|Тип
|Накаливания
|Тип патрона
|W2,1X9,5D
|Напряжение, В
|12
|Номинальная мощность, Вт
|2
|Количество, шт
|1
|Серия
|Original Line
|Вес, г
|200
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Лампа W3W 12V 2W W2.1x9.5d ORIGINAL LINE качество оригинальной з/ч (ОЕМ) 1 шт. OSRAM с артикулом 2820 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита