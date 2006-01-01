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Моторчик отопителя MAN F90, MB 814, DAF c крыльчатками артикул 34139 NRF в Алматы

34139 NRF Моторчик отопителя MAN F90, MB 814, DAF c крыльчатками
Производитель / Поставщик NRF
№ Производителя 34139
Наименование Моторчик отопителя MAN F90, MB 814, DAF c крыльчатками
ограничение производителя BEHR
Направление вращения по часовой стрелке
Напряжение [В] 24
Диаметр 1 [мм] 104
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без интегрированного регулятора
Количество втычных контактов 2
Если вы хотите купить моторчик отопителя МАН Ф90 Мерседес 814 Даф c крыльчатками, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю NRF с артикулом 34139. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя NRF.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667) 618 D (668.321, 668.322, 668.323) 2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667) 818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667) 818 DA 4x4 2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VARIO Автобус (B670) O 813 (670.373, 670.374) 2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ VARIO Автобус (B670) O 816 D (670.373, 670.374) 2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ VARIO Автобус (B670) O 818 D (670.373, 670.374) 2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ VARIO Самосвал 618 D 2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VARIO Самосвал 818 D (670.321, 670.322) 2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VARIO Самосвал 818 DA 4x4 2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VARIO Фургон (B667, B670, B668) 618 D 2006.09 - 2013.12
MERCEDES-BENZ VARIO Фургон (B667, B670, B668) 818 D (670.351, 670.352, 670.353) 2006.09 - 2013.12

Если хотите купить Моторчик отопителя MAN F90, MB 814, DAF c крыльчатками NRF с артикулом 34139 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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