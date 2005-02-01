|Производитель / Поставщик
|NRF
|№ Производителя
|34069
|Наименование
|Вентилятор салона
|ограничение производителя
|BEHR
|Направление вращения
|по часовой стрелке
|Напряжение [В]
|12
|Диаметр 1 [мм]
|139
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без интегрированного регулятора
|Форма штепсельного корпуса
|овал
|Количество втычных контактов
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
3 Кабриолет (E46)
320 Cd
2005.02 - 2007.12
BMW
3 Кабриолет (E46)
330 Cd
2005.02 - 2007.12
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