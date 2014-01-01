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Жидкость тормозная DOT-4 Mobil Brake Fluid артикул 150906 MOBIL в Алматы

150906 MOBIL Жидкость тормозная DOT-4 Mobil Brake Fluid
Производитель / Поставщик MOBIL
№ Производителя 150906
Наименование Жидкость тормозная DOT-4 Mobil Brake Fluid
Объем [л] 0,5
Спецификация ISO 4925 Class 3, 4
рекомендации производителя масла FMVSS 116 DOT 4, SAE J1704, FMVSS 116 DOT 3
Номер таможенного тарифа 38190000
Длина упаковки [см] 8,6
Ширина упаковки [см] 6
Высота упаковки [см] 15,6
Если вы хотите купить жидкость тормозная DOT-4 Мобил Brake Fluid, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю MOBIL с артикулом 150906. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MOBIL.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Жидкость тормозная DOT-4 Mobil Brake Fluid производителя MOBIL с артикулом 150906 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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