|Производитель / Поставщик
|MOBIL
|№ Производителя
|150906
|Наименование
|Жидкость тормозная DOT-4 Mobil Brake Fluid
|Объем [л]
|0,5
|Спецификация
|ISO 4925 Class 3, 4
|рекомендации производителя масла
|FMVSS 116 DOT 4, SAE J1704, FMVSS 116 DOT 3
|Номер таможенного тарифа
|38190000
|Длина упаковки [см]
|8,6
|Ширина упаковки [см]
|6
|Высота упаковки [см]
|15,6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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