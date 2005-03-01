|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|29147100000
|Наименование
|Втулка, балка моста
|Сторона установки
|Задний мост справа, Задний мост слева
|Высота [мм]
|89
|Внутренний диаметр
|12
|Наружный диаметр 1 [мм]
|70
|рекомендуется попарная замена
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.2
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.2
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.2
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.2 LPG
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.4
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.4
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.4
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.5
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS Хэтчбэк (T200)
1.4
2005.03 - 2008.05
CHEVROLET
AVEO / KALOS Хэтчбэк (T200)
1.5
2005.03 - 2008.05
CHEVROLET
AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255)
1.2
2008.04 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255)
1.2
2008.04 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255)
1.2
2008.04 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255)
1.2 LPG
2008.04 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255)
1.4
2008.04 - Выпускается
CHEVROLET
MATIZ (M200, M250)
0.8
2005.03 - 2013.12
CHEVROLET
MATIZ (M200, M250)
0.8 LPG
2005.03 - 2013.12
CHEVROLET
MATIZ (M200, M250)
1.0
2005.03 - 2013.12
CHEVROLET
MATIZ (M200, M250)
1.0
2005.03 - 2013.12
CHEVROLET
MATIZ (M200, M250)
1.0 LPG
2005.03 - 2013.12
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