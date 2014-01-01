|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1160107001HD
|Наименование
|Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
|Сторона установки
|снизу, передний мост справа, передний мост слева
|Размер резьбы
|M16x1,5
|Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2
|80
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Усиленное оснащение
|рекомендуется попарная замена
|с экологическим знаком качества
|Климатически нейтральный
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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