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081 RS 00101 0N0_кольца поршневые! d84x1.2x1.5x2 STD (1)\ BMW E46/E39/E65/X5 2.5/3.0 M54 99> артикул 081RS001010N0 MAHLE в Алматы

081RS001010N0 MAHLE 081 RS 00101 0N0_кольца поршневые! d84x1.2x1.5x2 STD (1)\ BMW E46/E39/E65/X5 2.5/3.0 M54 99>
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 081RS001010N0
Наименование 081 RS 00101 0N0_кольца поршневые! d84x1.2x1.5x2 STD (1)\ BMW E46/E39/E65/X5 2.5/3.0 M54 99>
Диаметр цилиндра [мм] 84,0
номер компонента 1. R 1.2 N, 2. NM 1.5, 3. 3S 2 N
Длина упаковки [см] 12,5
Ширина упаковки [см] 12,50
Вес нетто [г] 26,0
Высота упаковки [см] 3,00

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 081 RS 00101 0N0_кольца поршневые! d84x1.2x1.5x2 STD (1)\ BMW E46/E39/E65/X5 2.5/3.0 M54 99> производителя MAHLE с артикулом 081RS001010N0 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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