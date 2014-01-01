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ЛУКОЙЛ 75W90 ТМ-5 (1L)_масло трансмиссионное! полусинт.\ API GL-5,MIL-L-2105D артикул 19543 LUKOIL в Алматы

19543 LUKOIL ЛУКОЙЛ 75W90 ТМ-5 (1L)_масло трансмиссионное! полусинт.\ API GL-5,MIL-L-2105D
Производитель / Поставщик LUKOIL
№ Производителя 19543
Наименование ЛУКОЙЛ 75W90 ТМ-5 (1L)_масло трансмиссионное! полусинт.\ API GL-5,MIL-L-2105D
Объем упаковки, л 1
OEM DAF, MAN 342 TYPE M1, MB 235.0, RENAULT, VOLVO 97316, MIL-L 2105 D, MB 235.0
ZF 07A, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A
Вязкость 75W-90
API GL-5
Состав Полусинтетическое
Тип Трансмиссионное
Место применения Дифференциал, МКПП, Мост
Тип контейнера Канистра пластик

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить ЛУКОЙЛ 75W90 ТМ-5 (1L)_масло трансмиссионное! полусинт.\ API GL-5,MIL-L-2105D производителя LUKOIL с артикулом 19543 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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