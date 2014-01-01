|Производитель / Поставщик
|LUKOIL
|№ Производителя
|19543
|Наименование
|ЛУКОЙЛ 75W90 ТМ-5 (1L)_масло трансмиссионное! полусинт.\ API GL-5,MIL-L-2105D
|Объем упаковки, л
|1
|OEM
|DAF, MAN 342 TYPE M1, MB 235.0, RENAULT, VOLVO 97316, MIL-L 2105 D, MB 235.0
|ZF
|07A, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A
|Вязкость
|75W-90
|API
|GL-5
|Состав
|Полусинтетическое
|Тип
|Трансмиссионное
|Место применения
|Дифференциал, МКПП, Мост
|Тип контейнера
|Канистра пластик
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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