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Наконечник поперечной рулевой тяги артикул 2957901 LEMFORDER в Алматы

2957901 LEMFORDER Наконечник поперечной рулевой тяги
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2957901
Наименование Наконечник поперечной рулевой тяги
Сторона установки передний мост, с обеих сторон
Размер конуса [мм] 18
Внутренняя резьба [мм] M16x1,5
Длина [мм] 223
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.6 D 4x4 2005.05 - 2012.08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.2 4x4 2005.05 - 2012.08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 2005.05 - 2012.08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 D 4x4 2005.05 - 2012.08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4 2005.05 - 2012.08

Если хотите купить Наконечник поперечной рулевой тяги LEMFORDER с артикулом 2957901 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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