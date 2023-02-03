|Производитель / Поставщик
|LEMA
|№ Производителя
|279093
|Наименование
|Крестовина Мерседес Актрос Аксор 68*167 мм
Крестовина Мерседес Актрос Аксор 68*167 мм применяется на Mercedes Actros, Mercedes Axor. Производитель: LEMA (Турция). Артикул: 279093. Тип детали: Карданные валы и крестовины. Дубликаты и аналоги с номерами: 0604010174, 080708200002, 133196, 133198, 16000074, 1844001, 18820. Карданные валы и крестовины представлены в большом ассортименте, новые и Бу с разбора. Доставка г.Шымкент и Алматы в день заказа. Отправляем по Казахстана и СНГ в кратчайшие сроки
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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