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Крестовина Мерседес Актрос Аксор 68*167 мм артикул 279093 LEMA в Алматы

Производитель / Поставщик LEMA
№ Производителя 279093
Наименование Крестовина Мерседес Актрос Аксор 68*167 мм

Крестовина Мерседес Актрос Аксор 68*167 мм применяется на Mercedes Actros, Mercedes Axor. Производитель: LEMA (Турция). Артикул: 279093. Тип детали: Карданные валы и крестовины. Дубликаты и аналоги с номерами: 0604010174, 080708200002, 133196, 133198, 16000074, 1844001, 18820. Карданные валы и крестовины представлены в большом ассортименте, новые и Бу с разбора. Доставка г.Шымкент и Алматы в день заказа. Отправляем по Казахстана и СНГ в кратчайшие сроки

Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Крестовина Мерседес Актрос Аксор 68*167 мм LEMA с артикулом 279093 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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