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Амортизатор артикул 343418 KYB в Алматы

343418 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 343418
Наименование Амортизатор
Сторона установки Задний мост
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижнее отверстие
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... 2007.04 - 2013.10

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