|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|343418
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|Задний мост
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижнее отверстие
|Конструкция амортизатора
|Телескопический амортизатор
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.5 dCi
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.5 dCi
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.5 dCi
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,...
2007.04 - 2013.10
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