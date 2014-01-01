Производитель / Поставщик ICER № Производителя 219032901 Наименование Накладки тормозные (420*180,8*15, 80 шт.) стандарт

Запчасть накладки тормозные (420*180 8*15 80 шт.) стандарт представлена по производителю ICER с артикулом 219032901. У данной детали есть аналоги с номерами: 219032901 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные (420*180 8*15 80 шт.) стандарт на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ICER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.