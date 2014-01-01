|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|151281066
|Наименование
|151281-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма с аксессуарами 29124 (29155)
|Ширина [мм]
|205,5
|Высота [мм]
|102,1
|Толщина [мм]
|27,4
|Качество
|660
|Вес [кг]
|7,565
|Исполнение оси
|Rear
|Номер технической информации
|151281-066
|Тормозная установка
|Meritor-R.O.R. DX195
|проверочное значение
|E9 90R-01178/854
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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