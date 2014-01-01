Толщина [мм] 27,4 Качество 660 Вес [кг] 7,565 Исполнение оси Rear Номер технической информации 151281-066 Тормозная установка Meritor-R.O.R. DX195 проверочное значение E9 90R-01178/854

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