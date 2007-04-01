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Гильза d82.0 с буртом Goetze артикул 1402896000 GOETZE в Алматы

1402896000 GOETZE Гильза d82.0 с буртом Goetze
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 1402896000
Наименование Гильза d82.0 с буртом Goetze
Длина [мм] 155,000
Ширина [мм] 4,500
Диаметр цилиндра [мм] 82,00
Обработка полу
Наружный диаметр [мм] 85,000
Цилиндр без кольца втулки
Ø фланца [мм] 88,000
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Сухая гильза цилиндра
Если вы хотите купить гильза d82.0 с буртом Goetze, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю GOETZE с артикулом 1402896000. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS 4x4 (RW 419D) 2007.04 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS (RW 419D) 2007.04 - Выпускается

Если хотите купить Гильза d82.0 с буртом Goetze производителя GOETZE с артикулом 1402896000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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