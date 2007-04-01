|Производитель / Поставщик
|GOETZE
|№ Производителя
|1402896000
|Наименование
|Гильза d82.0 с буртом Goetze
|Длина [мм]
|155,000
|Ширина [мм]
|4,500
|Диаметр цилиндра [мм]
|82,00
|Обработка
|полу
|Наружный диаметр [мм]
|85,000
|Цилиндр
|без кольца втулки
|Ø фланца [мм]
|88,000
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|Сухая гильза цилиндра
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SUZUKI
SX4 (EY, GY)
1.9 DDiS 4x4 (RW 419D)
2007.04 - Выпускается
SUZUKI
SX4 (EY, GY)
1.9 DDiS (RW 419D)
2007.04 - Выпускается
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