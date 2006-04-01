|Производитель / Поставщик
|GOETZE
|№ Производителя
|1402054000
|Наименование
|Гильза цилиндров Ford Transit 2.4 Di D2FA/B/E d89.9 STD ( 1C1Q 6055A1A) Goetze (Требует доработки ка
|Длина [мм]
|165,000
|Ширина [мм]
|3,000
|Диаметр цилиндра [мм]
|89,90
|Наружный диаметр [мм]
|92,500
|Цилиндр
|без кольца втулки
|Ø фланца [мм]
|95,500
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|Сухая гильза цилиндра
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
RANGER (TKE)
3.2 TDCi 4x4
2011.11 - Выпускается
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.4 TDCi 4x4
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.4 TDCi RWD
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.4 TDCi RWD
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.4 TDCi RWD
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
3.2 TDCi RWD
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.4 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.4 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.4 TDCi 4x4
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
3.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.4 TDCi 4x4
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.4 TDCi RWD
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.4 TDCi RWD
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.4 TDCi RWD
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
3.2 TDCi RWD
2006.04 - 2014.08
Если хотите купить Гильза цилиндров Ford Transit 2.4 Di D2FA/B/E d89.9 STD ( 1C1Q 6055A1A) Goetze (Требует доработки ка производителя GOETZE с артикулом 1402054000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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