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Гильза цилиндров Ford Transit 2.4 Di D2FA/B/E d89.9 STD ( 1C1Q 6055A1A) Goetze (Требует доработки ка артикул 1402054000 GOETZE в Алматы

1402054000 GOETZE Гильза цилиндров Ford Transit 2.4 Di D2FA/B/E d89.9 STD ( 1C1Q 6055A1A) Goetze (Требует доработки ка
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 1402054000
Наименование Гильза цилиндров Ford Transit 2.4 Di D2FA/B/E d89.9 STD ( 1C1Q 6055A1A) Goetze (Требует доработки ка
Длина [мм] 165,000
Ширина [мм] 3,000
Диаметр цилиндра [мм] 89,90
Наружный диаметр [мм] 92,500
Цилиндр без кольца втулки
Ø фланца [мм] 95,500
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Сухая гильза цилиндра
Если вы хотите купить гильза цилиндров Ford Transit 2.4 Di D2FA/B/E d89.9 STD ( 1C1Q 6055A1A) Goetze (Требует доработки ка, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю GOETZE с артикулом 1402054000. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 2011.11 - Выпускается
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.4 TDCi 4x4 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 3.2 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 3.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 3.2 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08

Если хотите купить Гильза цилиндров Ford Transit 2.4 Di D2FA/B/E d89.9 STD ( 1C1Q 6055A1A) Goetze (Требует доработки ка производителя GOETZE с артикулом 1402054000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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