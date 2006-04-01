Диаметр цилиндра [мм] 89,90 Наружный диаметр [мм] 92,500 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 95,500 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Сухая гильза цилиндра

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