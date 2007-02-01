|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|34788
|Наименование
|Мотор отопителя VW Touareg (-10) салона FEBI
|Длина [мм]
|203
|Ширина [мм]
|149
|Толщина [мм]
|162
|Наружный диаметр [мм]
|137
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Напряжение [В]
|12
|Количество присоединений
|2
|Вес [кг]
|1,945
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с электромотором
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PORSCHE
CAYENNE
3.0 Diesel
2010.06 - Выпускается
PORSCHE
CAYENNE
3.0 Diesel
2010.06 - Выпускается
PORSCHE
CAYENNE
3.0 Diesel
2010.06 - Выпускается
PORSCHE
CAYENNE
3.6
2010.06 - Выпускается
PORSCHE
CAYENNE
4.2 S Diesel
2010.06 - Выпускается
PORSCHE
CAYENNE
4.8 S
2010.06 - Выпускается
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
3.0 TDI
2007.02 - 2010.09
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
3.6
2007.02 - 2010.09
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
S 4.8
2007.02 - 2010.09
VW
AMAROK
2.0 BiTDI
2010.09 - Выпускается
VW
AMAROK
2.0 BiTDI 4motion
2010.09 - Выпускается
VW
AMAROK
2.0 TDI
2010.09 - Выпускается
VW
AMAROK
2.0 TDI 4motion
2010.09 - Выпускается
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
3.0 V6 TDI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
3.6 V6 FSI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
4.2 V8 FSI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
5.0 R50 TDI
2002.10 - 2010.05
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