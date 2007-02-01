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Мотор отопителя VW Touareg (-10) салона FEBI артикул 34788 FEBI в Алматы

34788 FEBI Мотор отопителя VW Touareg (-10) салона FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 34788
Наименование Мотор отопителя VW Touareg (-10) салона FEBI
Длина [мм] 203
Ширина [мм] 149
Толщина [мм] 162
Наружный диаметр [мм] 137
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля
Напряжение [В] 12
Количество присоединений 2
Вес [кг] 1,945
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с электромотором
Запчасть мотор отопителя VW Touareg (-10) салона Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 34788. У данной детали есть аналоги с номерами: 34788 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия мотор отопителя VW Touareg (-10) салона Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel 2010.06 - Выпускается
PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel 2010.06 - Выпускается
PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel 2010.06 - Выпускается
PORSCHE CAYENNE 3.6 2010.06 - Выпускается
PORSCHE CAYENNE 4.2 S Diesel 2010.06 - Выпускается
PORSCHE CAYENNE 4.8 S 2010.06 - Выпускается
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PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.6 2007.02 - 2010.09
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