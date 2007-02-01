Толщина [мм] 162 Наружный диаметр [мм] 137 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля Напряжение [В] 12 Количество присоединений 2 Вес [кг] 1,945 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с электромотором

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