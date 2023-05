Главная /

/ Бренды /

/ Febi /

/ Febi 34608 Масло трансмиссионное ATF 1 для АКПП желтое 1л FEBI

Масло трансмиссионное ATF 1 для АКПП желтое 1л FEBI артикул 34608 FEBI в Алматы

Автомобиль Год BMW 1 (E81) 116 d 2006.09 - 2011.12 BMW 1 (E81) 116 i 2006.09 - 2011.12 BMW 1 (E81) 116 i 2006.09 - 2011.12 BMW 1 (E81) 118 d 2006.09 - 2011.12 BMW 1 (E81) 118 i 2006.09 - 2011.12 BMW 1 (E81) 120 d 2006.09 - 2011.12 BMW 1 (E81) 120 d 2006.09 - 2011.12 BMW 1 (E81) 120 i 2006.09 - 2011.12 BMW 1 (E81) 120 i 2006.09 - 2011.12 BMW 1 (E81) 123 d 2006.09 - 2011.12 BMW 1 (E87) 116 d 2007.03 - 2011.06 BMW 1 (E87) 116 i 2007.03 - 2011.06 BMW 1 (E87) 116 i 2007.03 - 2011.06 BMW 1 (E87) 118 d 2007.03 - 2011.06 BMW 1 (E87) 118 i 2007.03 - 2011.06 BMW 1 (E87) 118 i 2007.03 - 2011.06 BMW 1 (E87) 120 d 2007.03 - 2011.06 BMW 1 (E87) 120 i 2007.03 - 2011.06 BMW 1 (E87) 120 i 2007.03 - 2011.06 BMW 1 (E87) 123 d 2007.03 - 2011.06 BMW 1 (E87) 130 i 2007.03 - 2011.06 BMW 1 (E87) 130 i 2007.03 - 2011.06 BMW 1 Кабриолет (E88) 118 d 2007.12 - 2013.10 BMW 1 Кабриолет (E88) 118 i 2007.12 - 2013.10 BMW 1 Кабриолет (E88) 120 d 2007.12 - 2013.10 BMW 1 Кабриолет (E88) 120 i 2007.12 - 2013.10 BMW 1 Кабриолет (E88) 120 i 2007.12 - 2013.10 BMW 1 Кабриолет (E88) 123 d 2007.12 - 2013.10 BMW 1 Кабриолет (E88) 125 i 2007.12 - 2013.10 BMW 1 Кабриолет (E88) 135 i 2007.12 - 2013.10 BMW 1 купе (E82) 118 d 2008.03 - 2013.10 BMW 1 купе (E82) 118 d 2008.03 - 2013.10 BMW 1 купе (E82) 120 d 2008.03 - 2013.10 BMW 1 купе (E82) 120 d 2008.03 - 2013.10 BMW 1 купе (E82) 120 i 2008.03 - 2013.10 BMW 1 купе (E82) 123 d 2008.03 - 2013.10 BMW 1 купе (E82) 125 i 2008.03 - 2013.10 BMW 1 купе (E82) 135 i 2008.03 - 2013.10 BMW 1 купе (E82) 135 i 2008.03 - 2013.10 BMW 3 (E90) 316 d 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 318 d 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 318 d 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 318 d 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 318 i 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 318 i 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 318 i 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 320 d 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 320 d 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 320 d xDrive 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 320 d xDrive 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 320 d xDrive 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 320 i 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 320 i 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 323 i 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 325 d 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 325 d 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 325 i 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 325 i xDrive 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 325 xi 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 325 xi 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 330 d 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 330 d 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 330 d xDrive 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 330 i 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 330 i 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 330 i xDrive 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 330 xd 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 330 xi 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 330 xi 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 335 d 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 335 i 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 335 i 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 335 i xDrive 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 335 i xDrive 2005.09 - 2007.02 BMW 3 (E90) 335 xi 2005.09 - 2007.02 BMW 3 Touring (E91) 316 d 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 318 d 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 318 d 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 318 d 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 318 i 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 318 i 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 318 i 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 320 d 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 320 d 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 320 d 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 320 d 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 320 d 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 320 i 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 320 i 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 323 i 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 323 i 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 325 d 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 325 d 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 325 i 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 325 i 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 330 d 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 330 i 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 330 i 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 330 xd 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 335 d 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 335 i 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 335 i 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 335 xi 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Touring (E91) 335 xi 2006.04 - 2007.06 BMW 3 Кабриолет (E93) 318 i 2006.12 - 2010.02 BMW 3 Кабриолет (E93) 320 d 2006.12 - 2010.02 BMW 3 Кабриолет (E93) 320 d 2006.12 - 2010.02 BMW 3 Кабриолет (E93) 320 d 2006.12 - 2010.02 BMW 3 Кабриолет (E93) 320 d 2006.12 - 2010.02 BMW 3 Кабриолет (E93) 320 i 2006.12 - 2010.02 BMW 3 Кабриолет (E93) 320 i 2006.12 - 2010.02 BMW 3 Кабриолет (E93) 320 i 2006.12 - 2010.02 BMW 3 Кабриолет (E93) 323 i 2006.12 - 2010.02 BMW 3 Кабриолет (E93) 325 d 2006.12 - 2010.02 BMW 3 Кабриолет (E93) 325 d 2006.12 - 2010.02 BMW 3 Кабриолет (E93) 325 i 2006.12 - 2010.02 BMW 3 Кабриолет (E93) 325 i 2006.12 - 2010.02 BMW 3 Кабриолет (E93) 330 d 2006.12 - 2010.02 BMW 3 Кабриолет (E93) 330 d 2006.12 - 2010.02 BMW 3 Кабриолет (E93) 330 i 2006.12 - 2010.02 BMW 3 Кабриолет (E93) 330 i 2006.12 - 2010.02 BMW 3 Кабриолет (E93) 335 i 2006.12 - 2010.02 BMW 3 Кабриолет (E93) 335 i 2006.12 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 318 i 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 320 d 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 320 d 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 320 d 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 320 d 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 320 d xDrive 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 320 d xDrive 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 320 d xDrive 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 320 d xDrive 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 320 i 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 320 i 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 320 i 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 325 d 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 325 d 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 325 i 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 325 i 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 325 i 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 325 i xDrive 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 325 i xDrive 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 325 i xDrive 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 325 xi 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 325 xi 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 330 d 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 330 d 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 330 d xDrive 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 330 i 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 330 i 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 330 i 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 330 i xDrive 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 330 xd 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 330 xd 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 330 xi 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 330 xi 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 330 xi 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 335 d 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 335 i 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 335 i 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 335 i xDrive 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 335 i xDrive 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 335 xi 2006.06 - 2010.02 BMW 3 купе (E92) 335 xi 2006.06 - 2010.02 BMW 5 (E60) 520 d 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 520 d 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 520 d 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 520 i 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 520 i 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 523 i 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 523 i 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 525 d 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 525 d xDrive 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 525 i 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 525 i 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 525 i xDrive 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 525 xd 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 525 xi 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 525 xi 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 530 d 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 530 d 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 530 d xDrive 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 530 i 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 530 i 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 530 i 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 530 i xDrive 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 530 xd 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 530 xd 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 530 xi 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 530 xi 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 535 d 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 540 i 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 540 i 2007.09 - 2010.02 BMW 5 (E60) 550 i 2007.09 - 2010.02 BMW 5 Touring (E61) 520 d 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 520 d 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 520 i 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 520 i 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 523 i 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 523 i 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 525 d 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 525 i 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 525 i 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 525 xd 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 525 xi 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 525 xi 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 530 d 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 530 d 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 530 i 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 530 i 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 535 d 2007.07 - 2010.08 BMW 5 Touring (E61) 550 i 2007.07 - 2010.08 BMW 6 (E63) 630 i 2007.09 - 2010.08 BMW 6 (E63) 635 d 2007.09 - 2010.08 BMW 6 (E63) 650 i 2007.09 - 2010.08 BMW 6 Кабриолет (E64) 630 i 2007.09 - 2010.08 BMW 6 Кабриолет (E64) 635 d 2007.09 - 2010.08 BMW 6 Кабриолет (E64) 650 i 2007.09 - 2010.08 BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2005.03 - 2008.08 BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 2005.03 - 2008.08 BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li 2005.03 - 2008.08 BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d 2005.03 - 2008.08 BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d 2005.03 - 2008.08 BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li 2005.03 - 2008.08 BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 2012.07 - 2015.12 BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 2012.07 - 2015.12 BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 2012.07 - 2015.12 BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 2012.07 - 2015.12 BMW X1 (E84) sDrive 18 d 2010.03 - 2011.08 BMW X1 (E84) sDrive 20 d 2010.03 - 2011.08 BMW X1 (E84) sDrive 20 d 2010.03 - 2011.08 BMW X1 (E84) xDrive 18 d 2010.03 - 2011.08 BMW X1 (E84) xDrive 20 d 2010.03 - 2011.08 BMW X1 (E84) xDrive 20 d 2010.03 - 2011.08 BMW X1 (E84) xDrive 23 d 2010.03 - 2011.08 BMW X3 (E83) 2.0 i 2005.07 - 2008.08 BMW X3 (E83) 2.0 sd 2005.07 - 2008.08 BMW X3 (E83) 3.0 d 2005.07 - 2008.08 BMW X3 (E83) 3.0 sd 2005.07 - 2008.08 BMW X3 (E83) xDrive 18 d 2005.07 - 2008.08 BMW X3 (E83) xDrive 20 d 2005.07 - 2008.08 BMW X3 (E83) xDrive 20 d 2005.07 - 2008.08 BMW X3 (E83) xDrive 20 i 2005.07 - 2008.08 BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2005.07 - 2008.08 BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2005.07 - 2008.08 BMW X3 (E83) xDrive 35 d 2005.07 - 2008.08 BMW X5 (E70) 3.0 d 2006.10 - 2008.09 BMW X5 (E70) 3.0 sd 2006.10 - 2008.09 BMW X5 (E70) 3.0 si 2006.10 - 2008.09 BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 2006.10 - 2008.09 BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2006.10 - 2008.09 BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2006.10 - 2008.09 BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2006.10 - 2008.09 BMW X5 (E70) xDrive 48 i 2006.10 - 2008.09 BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010.04 - 2014.07 BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2010.04 - 2014.07 BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2010.04 - 2014.07 BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2006.01 - 2008.08 BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 2006.01 - 2008.08 BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 2006.01 - 2008.08 BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i 2009.03 - 2011.08 BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 2009.03 - 2011.08 BMW Z4 купе (E86) 3.0 si 2006.04 - 2008.08 FORD C-MAX (DM2) 1.6 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 1.8 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 1.8 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 2.0 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2010.12 - 2019.06 FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2010.12 - 2019.06 FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 2012.09 - Выпускается FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 2012.09 - Выпускается FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 2012.09 - Выпускается FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti 2012.09 - Выпускается FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti 2012.09 - Выпускается FORD FIESTA VI Van 1.25 2009.01 - Выпускается FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2011.08 - 2017.12 FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 2011.08 - 2017.12 FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 2011.08 - 2017.12 FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 2011.08 - Выпускается FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 2011.08 - Выпускается FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 2011.08 - Выпускается FORD FOCUS III седан 1.0 EcoBoost 2011.08 - Выпускается FORD FOCUS III седан 1.5 EcoBoost 2011.08 - Выпускается FORD FOCUS III седан 1.5 EcoBoost 2011.08 - Выпускается FORD FOCUS III Фургон/универсал 1.5 EcoBoost 2014.09 - Выпускается FORD FOCUS III Фургон/хетчбэк 1.5 EcoBoost 2011.01 - Выпускается FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II Кабриолет 1.6 2006.10 - 2010.09 FORD FOCUS II Кабриолет 2.0 2006.10 - 2010.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.4 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi 2006.03 - 2012.09 FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBoost 2015.01 - 2018.06 FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2010.12 - 2019.06 FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2010.12 - 2019.06 FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 2014.01 - Выпускается FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 2014.01 - Выпускается FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 2014.01 - Выпускается FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 2014.01 - Выпускается FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 2014.01 - Выпускается FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 2014.01 - Выпускается FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 2014.01 - Выпускается FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 2014.01 - Выпускается FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 2014.01 - Выпускается FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 2014.01 - Выпускается FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 2014.09 - Выпускается FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 2014.09 - Выпускается FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 2014.09 - Выпускается FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 2014.09 - Выпускается FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost 2019.01 - Выпускается FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost 2019.01 - Выпускается FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost 2019.01 - Выпускается FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost 2019.01 - Выпускается FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 Hybrid iVCT 2019.01 - Выпускается FORD MONDEO V седан (CD) 1.5 EcoBoost 2014.09 - Выпускается FORD MONDEO V седан (CD) 2.0 EcoBoost 2014.09 - Выпускается FORD MONDEO V седан (CD) 2.0 EcoBoost 2014.09 - Выпускается FORD MONDEO V седан (CD) 2.0 EcoBoost 2014.09 - Выпускается FORD MONDEO V седан (CD) 2.0 Hybrid 2014.09 - Выпускается FORD MONDEO V седан (CD) 2.0 Hybrid 2014.09 - Выпускается FORD MONDEO V седан (CD) 2.0 Hybrid 2014.09 - Выпускается FORD MONDEO V Хэтчбэк (CE) 1.5 EcoBoost 2015.02 - Выпускается FORD MONDEO V Хэтчбэк (CE) 1.5 EcoBoost 2015.02 - Выпускается FORD MONDEO V Хэтчбэк (CE) 2.0 EcoBoost 2015.02 - Выпускается FORD MONDEO V Хэтчбэк (CE) 2.0 EcoBoost 2015.02 - Выпускается FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 2011.11 - Выпускается FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 2011.11 - Выпускается FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 2011.11 - Выпускается FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 2011.11 - Выпускается FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 2011.11 - Выпускается FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 2011.11 - Выпускается FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 2011.11 - Выпускается FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 2011.11 - Выпускается FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 2011.11 - Выпускается FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 2011.11 - Выпускается FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBoost 2015.01 - 2018.06 FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.6 EcoBoost 2013.11 - Выпускается FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается FORD TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.6 EcoBoost 2013.02 - Выпускается FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается HYUNDAI ELANTRA VI седан (AD, ADA) 1.6 2016.02 - Выпускается HYUNDAI ELANTRA VI седан (AD, ADA) 2.0 2016.02 - Выпускается HYUNDAI GRANDEUR (HG) 3.0 MPI 2011.07 - Выпускается HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi Привод на все колеса 2013.06 - Выпускается HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 3.3 Привод на все колеса 2013.06 - Выпускается HYUNDAI i30 (GD) 1.6 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 2017.07 - Выпускается HYUNDAI i30 купе 1.6 CRDi 2013.05 - Выпускается HYUNDAI i30 купе 1.6 CRDi 2013.05 - Выпускается HYUNDAI i30 купе 1.6 CRDi 2013.05 - Выпускается HYUNDAI i30 купе 1.6 GDI 2013.05 - Выпускается HYUNDAI i30 купе 1.6 MPI 2013.05 - Выпускается HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.6 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.6 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.6 CRDi 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.6 CRDi 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.6 CRDi 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.6 GDI 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (PDE) 1.5 2018.08 - Выпускается HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.7 CRDi 2011.07 - 2019.05 HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 GDi 2011.07 - 2019.05 HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 GDI 2011.07 - 2019.05 HYUNDAI i40 I (VF) 1.7 CRDi 2012.03 - 2019.05 HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 GDi 2012.03 - 2019.05 HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 GDI 2012.03 - 2019.05 HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD 2014.09 - Выпускается HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 4WD 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi 2018.07 - 2020.07 HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi 2018.07 - 2020.07 HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi AWD 2018.07 - 2020.07 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Привод на все колеса 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Привод на все колеса 2015.06 - 2020.09 KIA CARENS IV 1.6 GDi 2013.03 - Выпускается KIA CARENS IV 1.7 CRDi 2013.03 - Выпускается KIA CARENS IV 1.7 CRDi 2013.03 - Выпускается KIA CARENS IV 2.0 GDi 2013.03 - Выпускается KIA CARENS IV 2.0 GDi 2013.03 - Выпускается KIA CARENS IV 2.0 MPI 2013.03 - Выпускается KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi 2006.06 - Выпускается KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi 2006.06 - Выпускается KIA CEED Combi Van (CD) GDI Hybrid 2018.05 - Выпускается KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 2012.05 - 2018.07 KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 GDI Hybrid 2018.05 - Выпускается KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 2012.09 - 2015.07 KIA CERATO II седан (TD) 1.6 2010.01 - Выпускается KIA OPTIMA (FSGDS6B) 1.7 CRDi 2012.03 - Выпускается KIA OPTIMA (JF) 2.0 GDI Hybrid 2018.09 - Выпускается KIA PICANTO II (TA) 1.0 Bi-Fuel 2011.05 - 2017.03 KIA PICANTO II (TA) 1.0 LPG 2011.05 - 2017.03 KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 2013.03 - 2015.07 KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 2013.03 - 2015.07 KIA QUORIS I (KH) 3.8 GDI 2015.04 - Выпускается KIA RIO III (UB) 1.6 CVVT 2011.09 - 2017.12 KIA RIO III седан (UB) 1.6 CVVT 2011.10 - 2017.12 KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 4WD 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO/SORENTO PRIME III (UM) 2.0 CRDI 4WD 2015.07 - Выпускается KIA SORENTO/SORENTO PRIME III (UM) 2.2 CRDi 2015.07 - Выпускается KIA SORENTO/SORENTO PRIME III (UM) 2.2 CRDi 4WD 2015.07 - Выпускается KIA SORENTO/SORENTO PRIME III (UM) 2.4 GDI 2015.07 - Выпускается KIA SORENTO/SORENTO PRIME III (UM) 2.4 GDI 4WD 2015.07 - Выпускается KIA SOUL I (AM) 1.6 GDI 2009.02 - 2011.12 KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI AWD 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 GDI 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.4 GDI AWD 2020.07 - 2022.09 LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 4.0 4x4 2005.02 - 2009.09 LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 2.7 TD 4x4 2009.09 - 2018.12 LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 SDV6 4x4 2009.09 - 2018.12 LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 2009.09 - 2018.12 LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 2009.09 - 2018.12 LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 2009.09 - 2018.12 LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 5.0 V8 4x4 2009.09 - 2018.12 LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.6 D 4x4 2005.05 - 2012.08 LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 D 4x4 2005.05 - 2012.08 LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4 2005.05 - 2012.08 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 2017.10 - Выпускается LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 2.7 D 4x4 2005.02 - 2013.03 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4x4 2005.02 - 2013.03 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4x4 2005.02 - 2013.03 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4x4 2005.02 - 2013.03 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.6 D 4x4 2005.02 - 2013.03 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.2 4x4 2005.02 - 2013.03 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.2 4x4 2005.02 - 2013.03 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.4 4x4 2005.02 - 2013.03 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 5.0 4x4 2005.02 - 2013.03 VW PHAETON (3D) 3.0 V6 TDI 4motion 2002.04 - Выпускается VW PHAETON (3D) 3.6 V6 4motion 2002.04 - Выпускается

Если хотите купить Масло трансмиссионное ATF 1 для АКПП желтое 1л FEBI FEBI с артикулом 34608 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка