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33927F_гайка крепления колеса!\ Suzuki Baleno 95-02 артикул 33927 FEBI в Алматы

33927 FEBI 33927F_гайка крепления колеса!\ Suzuki Baleno 95-02
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 33927
Наименование 33927F_гайка крепления колеса!\ Suzuki Baleno 95-02
Колесные диски для легкометаллического диска
Толщина [мм] 30
Наружный диаметр [мм] 25
Размер внутренней резьбы M12 x 1,25
Качество / класс 8
Ширина зева гаечного ключа 19
Профиль головки болта Внешний шестигранник
Гаечно-болтовая конструкция Колпачковая гайка
Колесное крепление Конический поясок F
Материал сталь
Поверхность оцинкованный
Сторона установки передний мост, Задний мост
Вес [кг] 0,05
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.6 (JB416) 2005.10 - Выпускается
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.6 Привод на все колеса (JB416) 2005.10 - Выпускается
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.9 DDiS Привод на все колеса (JT419, TD44, JB419WD,... 2005.10 - Выпускается
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.0 (JB420) 2005.10 - Выпускается
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.0 Привод на все колеса (TD54, JB420) 2005.10 - Выпускается
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.4 (JB424) 2005.10 - Выпускается
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.4 Привод на все колеса (JB424) 2005.10 - Выпускается
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.4 Привод на все колеса (JT424, JB424) 2005.10 - Выпускается
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.7 Привод на все колеса (JB627, TD94V) 2005.10 - Выпускается
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 3.2 Привод на все колеса (TDB4, JT632, JB632) 2005.10 - Выпускается
SUZUKI JIMNY вездеход закрытый (SN) 1.3 16V 4x4 (SN413) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI JIMNY вездеход закрытый (SN) 1.3 4WD (SN413) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI JIMNY вездеход закрытый (SN) 1.5 DDiS 4x4 2005.08 - Выпускается
SUZUKI JIMNY Вездеход открытый (SN) 1.3 4WD (SN413) 2013.03 - Выпускается
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.6 4WD (RH 416) 2005.01 - Выпускается
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.6 (RH 416) 2005.01 - Выпускается
SUZUKI LIANA Хэтчбэк 1.6 2005.01 - 2007.08
SUZUKI LIANA Хэтчбэк 1.6 4WD 2005.01 - 2007.08
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 4x4 (RS 413, ZD11S) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 4x4 (RS 413, ZD11S) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS 413, ZC11S) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.6 (RS 416, RR 416, ZC31S) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 (RW 415) 2007.04 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVT 4x4 (RW 415) 2007.04 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVT (RW 415) 2007.04 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 DDIS (RW 416D) 2007.04 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 2007.04 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW 416) 2007.04 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW 416) 2007.04 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW 416) 2007.04 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW 416, YA21S) 2007.04 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW 416, YA21S) 2007.04 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS 4x4 (RW 419D) 2007.04 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS (RW 419D) 2007.04 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS 4x4 (RW 420D) 2007.04 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS (RW 420D) 2007.04 - Выпускается
SUZUKI SX4 седан (GY, RW) 1.6 AWD (RW 416) 2007.10 - Выпускается
SUZUKI SX4 седан (GY, RW) 1.6 (RW 416) 2007.10 - Выпускается
SUZUKI SX4 седан (GY, RW) 1.6 (RW 416) 2007.10 - Выпускается

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