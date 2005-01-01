|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|33927
|Наименование
|33927F_гайка крепления колеса!\ Suzuki Baleno 95-02
|Колесные диски
|для легкометаллического диска
|Толщина [мм]
|30
|Наружный диаметр [мм]
|25
|Размер внутренней резьбы
|M12 x 1,25
|Качество / класс
|8
|Ширина зева гаечного ключа
|19
|Профиль головки болта
|Внешний шестигранник
|Гаечно-болтовая конструкция
|Колпачковая гайка
|Колесное крепление
|Конический поясок F
|Материал
|сталь
|Поверхность
|оцинкованный
|Сторона установки
|передний мост, Задний мост
|Вес [кг]
|0,05
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SUZUKI
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
1.6 (JB416)
2005.10 - Выпускается
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GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
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SUZUKI
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
1.9 DDiS Привод на все колеса (JT419, TD44, JB419WD,...
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SUZUKI
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
2.0 (JB420)
2005.10 - Выпускается
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2.0 Привод на все колеса (TD54, JB420)
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2.4 Привод на все колеса (JB424)
2005.10 - Выпускается
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2.4 Привод на все колеса (JT424, JB424)
2005.10 - Выпускается
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GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
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2005.10 - Выпускается
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1.6 (RH 416)
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SUZUKI
LIANA Хэтчбэк
1.6
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SUZUKI
LIANA Хэтчбэк
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SX4 (EY, GY)
1.6 VVT 4x4 (RW 416)
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SX4 (EY, GY)
1.6 VVT 4x4 (RW 416)
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SX4 (EY, GY)
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SUZUKI
SX4 седан (GY, RW)
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SUZUKI
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SUZUKI
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