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33550F_бачок расширительный!\ BMW E46/X3/X5 1.6i-3.0i/Ci/2.0D 98> артикул 33550 FEBI в Алматы

33550 FEBI 33550F_бачок расширительный!\ BMW E46/X3/X5 1.6i-3.0i/Ci/2.0D 98>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 33550
Наименование 33550F_бачок расширительный!\ BMW E46/X3/X5 1.6i-3.0i/Ci/2.0D 98>
Материал полимерный материал
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без крышки
Вес [кг] 0,984

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW X3 (E83) 2.0 i 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 2.5 si 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 3.0 si 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 20 i 2005.07 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 купе (E86) 3.0 si 2006.04 - 2008.08

Если хотите купить 33550F_бачок расширительный!\ BMW E46/X3/X5 1.6i-3.0i/Ci/2.0D 98> FEBI с артикулом 33550 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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