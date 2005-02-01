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Термостат, охлаждающая жидкость артикул 33457 FEBI в Алматы

33457 FEBI Термостат, охлаждающая жидкость
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 33457
Наименование Термостат, охлаждающая жидкость
Температура открытия [°C] 78
Наружный диаметр [мм] 64
Вес [кг] 0,10
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом
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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC (CU3) 2008.06 - 2015.06
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC (CU3) 2008.06 - 2015.06
HONDA ACCORD VIII универсал (CW) 2.2 i-DTEC (CW3) 2008.07 - Выпускается
HONDA ACCORD VIII универсал (CW) 2.2 i-DTEC (CW3) 2008.07 - Выпускается
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3) 2005.09 - Выпускается
HONDA CR-V III (RE_) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) 2006.10 - Выпускается
HONDA CR-V II (RD_) 2.2 CTDi (RD9) 2005.02 - 2006.09
HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5) 2007.01 - Выпускается
HONDA LEGEND IV (KB_) 3.7 VTEC V6 4WD (KB2) 2006.05 - 2012.12

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