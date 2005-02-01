|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|33457
|Наименование
|Термостат, охлаждающая жидкость
|Температура открытия [°C]
|78
|Наружный диаметр [мм]
|64
|Вес [кг]
|0,10
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с уплотнительным кольцом
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HONDA
ACCORD VIII (CU)
2.2 i-DTEC (CU3)
2008.06 - 2015.06
HONDA
ACCORD VIII (CU)
2.2 i-DTEC (CU3)
2008.06 - 2015.06
HONDA
ACCORD VIII универсал (CW)
2.2 i-DTEC (CW3)
2008.07 - Выпускается
HONDA
ACCORD VIII универсал (CW)
2.2 i-DTEC (CW3)
2008.07 - Выпускается
HONDA
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
2.2 CTDi (FK3)
2005.09 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.2 i-CTDi 4WD (RE6)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V II (RD_)
2.2 CTDi (RD9)
2005.02 - 2006.09
HONDA
FR-V (BE)
2.2 i CTDi (BE5)
2007.01 - Выпускается
HONDA
LEGEND IV (KB_)
3.7 VTEC V6 4WD (KB2)
2006.05 - 2012.12
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