|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29624
|Наименование
|Наконечник тяги рулевой
|парные номера артикулов
|29623
|Длина [мм]
|213
|Размер внутренней резьбы
|M14 x 1,5
|Размер наружной резьбы
|M10 x 1,25
|Поверхность
|оцинкованный
|Сторона установки
|передний мост справа
|Вес [кг]
|0,67
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с контргайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
DOKKER
1.5 dCi
2013.12 - Выпускается
RENAULT
LOGAN EXPRESS (US_)
1.5 dCi
2007.04 - Выпускается
RENAULT
LOGAN EXPRESS (US_)
1.6
2007.04 - Выпускается
RENAULT
LOGAN II универсал (K8_)
1.5 dCi
2013.12 - Выпускается
RENAULT
LOGAN II универсал (K8_)
1.6
2013.12 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.5 dCi
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.5 dCi
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,...
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.4
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.5 dCi
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.5 dCi
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.5 dCi (KS04, KS1L)
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.6
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S)
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN/STEPWAY II (L8_)
1.2
2013.11 - Выпускается
RENAULT
LOGAN/STEPWAY II (L8_)
1.5 dCi
2013.11 - Выпускается
RENAULT
LOGAN/STEPWAY II (L8_)
1.6
2013.11 - Выпускается
RENAULT
LOGAN/STEPWAY II (L8_)
1.6
2013.11 - Выпускается
RENAULT
LOGAN/STEPWAY II (L8_)
1.6
2013.11 - Выпускается
RENAULT
LOGAN/STEPWAY II (L8_)
1.6 (L8A9, L8J0)
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.4
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.6
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.6
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.6
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.6
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.6 (BS0H, BS0F)
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.2 16V
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.2 16V
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.5 dCi (B8AL)
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.6
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.6
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.6
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.6 16V
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.6 (B8JA)
2013.11 - Выпускается
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