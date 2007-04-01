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Наконечник тяги рулевой артикул 29624 FEBI в Алматы

29624 FEBI Наконечник тяги рулевой
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29624
Наименование Наконечник тяги рулевой
парные номера артикулов 29623
Длина [мм] 213
Размер внутренней резьбы M14 x 1,5
Размер наружной резьбы M10 x 1,25
Поверхность оцинкованный
Сторона установки передний мост справа
Вес [кг] 0,67
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с контргайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
RENAULT DOKKER 1.5 dCi 2013.12 - Выпускается
RENAULT LOGAN EXPRESS (US_) 1.5 dCi 2007.04 - Выпускается
RENAULT LOGAN EXPRESS (US_) 1.6 2007.04 - Выпускается
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RENAULT LOGAN II универсал (K8_) 1.6 2013.12 - Выпускается
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RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... 2007.04 - 2013.10
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RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.2 2013.11 - Выпускается
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.5 dCi 2013.11 - Выпускается
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RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.4 2009.02 - Выпускается
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RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.2 16V 2013.11 - Выпускается
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