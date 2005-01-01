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29604F_наконечник рулевой левый!\ Volvo XC90 all 02> артикул 29604 FEBI в Алматы

29604 FEBI 29604F_наконечник рулевой левый!\ Volvo XC90 all 02>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29604
Наименование 29604F_наконечник рулевой левый!\ Volvo XC90 all 02>
парные номера артикулов 29605
Длина [мм] 258
Размер внутренней резьбы M14 x 1,5
Размер наружной резьбы M12 x 1,75
Сторона установки передний мост слева
Вес [кг] 0,9
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с контргайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD 2005.01 - 2010.12

Если хотите купить 29604F_наконечник рулевой левый!\ Volvo XC90 all 02> FEBI с артикулом 29604 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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