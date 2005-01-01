|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29604
|Наименование
|29604F_наконечник рулевой левый!\ Volvo XC90 all 02>
|парные номера артикулов
|29605
|Длина [мм]
|258
|Размер внутренней резьбы
|M14 x 1,5
|Размер наружной резьбы
|M12 x 1,75
|Сторона установки
|передний мост слева
|Вес [кг]
|0,9
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с контргайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VOLVO
XC90 I (275)
2.5 T AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
3.2 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
3.2 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
D5 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
D5 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
V8 AWD
2005.01 - 2010.12
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