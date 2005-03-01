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28403F_сайлентблок задн.балки D72,2!\ Citroen C4, Peugeot 307 1.4-2.0/2.0HDI 00> артикул 28403 FEBI в Алматы

28403 FEBI 28403F_сайлентблок задн.балки D72,2!\ Citroen C4, Peugeot 307 1.4-2.0/2.0HDI 00>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 28403
Наименование 28403F_сайлентблок задн.балки D72,2!\ Citroen C4, Peugeot 307 1.4-2.0/2.0HDI 00>
Внутренний диаметр 17
Наружный диаметр [мм] 72
Цвет серый
Сторона установки Задний мост слева, Задний мост справа
Вес [кг] 0,340

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I седан 1.6 16V 2006.07 - 2011.07
CITROËN C4 купе (LA_) 1.6 THP 150 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 купе (LA_) 1.6 VTi 120 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 купе (LA_) 2.0 HDi 2008.07 - 2011.07
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 2005.03 - 2007.11
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 2005.03 - 2007.11
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 2005.03 - 2007.11
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 2005.06 - 2008.04
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V 2005.06 - 2008.04
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V 2005.06 - 2008.04
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135 2005.06 - 2009.04
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 90 2005.03 - 2008.04
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V 2005.03 - 2008.04

Если хотите купить 28403F_сайлентблок задн.балки D72,2!\ Citroen C4, Peugeot 307 1.4-2.0/2.0HDI 00> FEBI с артикулом 28403 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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