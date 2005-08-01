|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28205
|Наименование
|28205F_отбойник амортизатора заднего!\ Hyundai Getz 02>
|Толщина [мм]
|125
|Внутренний диаметр
|15
|Материал
|Полиуретан
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|0,09
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
GETZ (TB)
1.1
2005.08 - 2010.12
HYUNDAI
GETZ (TB)
1.4 i
2005.08 - 2010.12
HYUNDAI
GETZ (TB)
1.5 CRDi
2005.08 - 2010.12
HYUNDAI
GETZ (TB)
1.5 CRDi GLS
2005.08 - 2010.12
HYUNDAI
GETZ (TB)
1.6
2005.08 - 2010.12
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