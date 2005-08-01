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28205F_отбойник амортизатора заднего!\ Hyundai Getz 02> артикул 28205 FEBI в Алматы

28205 FEBI 28205F_отбойник амортизатора заднего!\ Hyundai Getz 02>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 28205
Наименование 28205F_отбойник амортизатора заднего!\ Hyundai Getz 02>
Толщина [мм] 125
Внутренний диаметр 15
Материал Полиуретан
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,09

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 2005.08 - 2010.12
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i 2005.08 - 2010.12
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi 2005.08 - 2010.12
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS 2005.08 - 2010.12
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 2005.08 - 2010.12

Если хотите купить 28205F_отбойник амортизатора заднего!\ Hyundai Getz 02> FEBI с артикулом 28205 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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