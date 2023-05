Главная /

Масло трансмиссионное ATF VW AUDI АКПП для вариаторов FEBI артикул 27975 FEBI в Алматы

Автомобиль Год BMW 5 (G30) 530 e Plug-in-Hybrid 2016.09 - Выпускается BMW 5 (G30) 530 e Plug-in-Hybrid 2016.09 - Выпускается BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le 2015.09 - 2020.06 FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 1.8 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 1.8 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2007.02 - 2010.09 FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2007.02 - 2010.09 FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2005.09 - 2007.03 FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 2005.09 - 2007.03 FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 2005.09 - 2007.03 FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 2005.09 - 2007.03 FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II Кабриолет 2.0 2006.10 - 2010.09 FORD FOCUS II Кабриолет 2.0 TDCi 2006.10 - 2010.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.4 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi 2006.03 - 2012.09 HONDA CR-V V (RW_, RT_, RS_) 2.0 i-VTEC AWD (RW4) 2017.05 - Выпускается HONDA CR-V V (RW_, RT_, RS_) 2.4 i-VTEC AWD (RW6) 2017.05 - Выпускается LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) 2018.10 - Выпускается MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 160 (169.031, 169.331) 2010.12 - 2012.06 MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 180 (169.032, 169.332) 2010.12 - 2012.06 MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334) 2010.12 - 2012.06 MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 150 (245.231) 2005.03 - 2011.11 MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 160 (245.231) 2005.03 - 2011.11 MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 170 (245.232) 2005.03 - 2011.11 MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 170 NGT (245.233) 2005.03 - 2011.11 MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 180 (245.232) 2005.03 - 2011.11 MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 180 CDI (245.207) 2005.03 - 2011.11 MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 180 NGT (245.233) 2005.03 - 2011.11 MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 200 (245.233) 2005.03 - 2011.11 MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 200 CDI (245.208) 2005.03 - 2011.11 MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 200 TURBO (245.234) 2005.03 - 2011.11 MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC (GA2W) 2010.05 - Выпускается MITSUBISHI MIRAGE / SPACE STAR VI Хэтчбэк (A0_A) 1.0 (A05A) 2012.05 - Выпускается MITSUBISHI MIRAGE / SPACE STAR VI Хэтчбэк (A0_A) 1.2 (A03A) 2012.05 - Выпускается MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 4WD (GF7W) 2017.09 - 2021.12 MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 4WD (GF7W, GF2W) 2017.09 - 2021.12 MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 (GF7W) 2017.09 - 2021.12 NISSAN JUKE (F15) 1.6 2010.06 - Выпускается NISSAN JUKE (F15) 1.6 2010.06 - Выпускается NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T 2010.06 - Выпускается NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T 4x4 2010.06 - Выпускается NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO 2010.06 - Выпускается NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4 2010.06 - Выпускается NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 2010.06 - Выпускается NISSAN MICRA IV (K13K) 1.2 2010.05 - 2015.09 NISSAN MICRA IV (K13K) 1.2 DIG-S 2010.05 - 2015.09 NISSAN MICRA IV (K13KK) 1.2 2015.10 - Выпускается NISSAN MICRA V (K14) 1.0 IG-T 100 2019.03 - Выпускается NISSAN NOTE (E12) 1.2 2015.03 - Выпускается NISSAN NOTE (E12) 1.2 DIG-S 2015.03 - Выпускается NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.2 DIG-T 2013.11 - Выпускается NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.6 dCi 2013.11 - Выпускается NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 2013.11 - Выпускается NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2.0 (J11E) 2013.11 - Выпускается NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 2007.02 - 2013.12 NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 2007.02 - 2013.12 NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 2007.02 - 2013.12 NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 Привод на все колеса 2007.02 - 2013.12 NISSAN TIIDA Хэтчбэк (C13) 1.2 DIG-T 2014.10 - Выпускается NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) 2014.04 - Выпускается NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.6 dCi (T32) 2014.04 - Выпускается NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) 2014.04 - Выпускается NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.0 dCi (T32) 2014.04 - Выпускается NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 4x4 2007.06 - 2013.11 NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 4x4 2007.06 - 2013.11 NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 2007.06 - 2013.11 NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 FWD 2007.06 - 2013.11 NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 FWD 2007.06 - 2013.11 NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.5 4x4 2007.06 - 2013.11 RENAULT CLIO V (B7_) 1.0 LPG (B7MT) 2019.06 - Выпускается RENAULT CLIO V (B7_) 1.0 TCe 100 (B7MT) 2019.06 - Выпускается RENAULT FLUENCE (L3_) 1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) 2012.02 - Выпускается RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V Bifuel 2010.11 - Выпускается RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (JZ0U) 2010.11 - Выпускается RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V 2010.10 - Выпускается RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 2.0 TCe 2010.10 - Выпускается RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.6 16V 2016.04 - Выпускается RENAULT MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N_) 1.6 16V 2015.11 - Выпускается RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V Bifuel 2009.04 - Выпускается RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (JZ0U, JZ1B) 2009.04 - Выпускается RENAULT SCÉNIC III VAN (JZ0/1_) 1.6 VVT (JZ0U, JZ1B, JZ1H, JZ1U, JZ24) 2013.01 - Выпускается SUBARU FORESTER (SH_) 2.5 AWD (SHM) 2008.01 - 2013.09 SUBARU FORESTER (SJ_) 2.0 D AWD (SJD) 2013.03 - Выпускается SUBARU FORESTER (SJ_) 2.0 i AWD (SJ5) 2013.03 - Выпускается SUBARU FORESTER (SJ_) 2.0 XT AWD (SJG) 2013.03 - Выпускается SUBARU FORESTER (SJ_) 2.5 AWD (SJ9) 2013.03 - Выпускается SUBARU IMPREZA седан (GE, GV) 2.5 WRX STI AWD (GVF) 2011.01 - Выпускается SUBARU IMPREZA Хэтчбэк (GP_) 1.6 i AWD 2012.06 - 2016.09 SUBARU IMPREZA Хэтчбэк (GP_) 1.6 i (GP2) 2012.06 - 2016.09 SUBARU IMPREZA Хэтчбэк (GP_) 2.0 AWD (GP7) 2012.06 - 2016.09 SUBARU IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3) 2.5 AWD (GHE) 2008.01 - 2012.03 SUBARU IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3) 2.5 WRX STI AWD (GRF) 2008.01 - 2012.03 SUBARU LEGACY V (BM) 2.0 i AWD (BM5) 2009.09 - 2014.12 SUBARU LEGACY VI (BN, BS) 2.5 i AWD (BN9) 2015.01 - Выпускается SUBARU LEGACY V универсал (BR) 2.0 i AWD 2009.09 - 2014.12 SUBARU LEGACY V универсал (BR) 2.5 i AWD (BR9) 2009.09 - 2014.12 SUBARU LEGACY V универсал (BR) 2.5 i AWD (BRM) 2009.09 - 2014.12 SUBARU LEVORG 1.6 AWD (VM4) 2019.01 - Выпускается SUBARU OUTBACK (BR) 2.0 D AWD (BRD) 2009.09 - Выпускается SUBARU OUTBACK (BR) 2.5 i AWD 2009.09 - Выпускается SUBARU OUTBACK (BR) 2.5 i AWD (BR9) 2009.09 - Выпускается SUBARU OUTBACK (BR) 2.5 i AWD (BRM) 2009.09 - Выпускается SUBARU OUTBACK (BS) 2.0 D AWD (BSD) 2015.03 - Выпускается SUBARU OUTBACK (BS) 2.5 AWD (BS9) 2015.03 - Выпускается SUBARU WRX седан (GJ) STi 2.5 AWD 2014.06 - Выпускается SUBARU XV (_GP_) 1.6 i AWD (GP3, G33GP) 2012.03 - Выпускается SUBARU XV (_GP_) 2.0 i AWD (GP7, G33GP) 2012.03 - Выпускается SUBARU XV (GT) 1.6 i AWD (GT3) 2019.10 - Выпускается SUBARU XV (GT) 2.0 i AWD (GT7) 2019.10 - Выпускается SUBARU XV (GT) 2.0 i AWD (GT7) 2019.10 - Выпускается SUBARU XV (GT) 2.0 i e-BOXER AWD (GTE) 2019.10 - Выпускается TOYOTA AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) 2006.10 - 2012.09 TOYOTA AURIS (_E18_) 1.2 (NRE185_) 2012.10 - 2018.12 TOYOTA AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) 2012.10 - 2018.12 TOYOTA AURIS универсал (_E18_) 1.2 (NRE185_) 2013.07 - 2018.12 TOYOTA AURIS универсал (_E18_) 1.6 (ZRE185_) 2013.07 - 2018.12 TOYOTA C-HR (_X1_) 1.2 4WD (NGX50_) 2016.10 - Выпускается TOYOTA C-HR (_X1_) 1.2 (NGX10_) 2016.10 - Выпускается TOYOTA C-HR (_X1_) 2.0 (ZGX10_) 2016.10 - Выпускается TOYOTA COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE181_) 2013.06 - 2018.12 TOYOTA COROLLA седан (_E21_) 1.6 VVTi (ZRE210) 2019.01 - Выпускается TOYOTA COROLLA седан (_E21_) 1.6 VVTi (ZRE210) 2019.01 - Выпускается TOYOTA COROLLA универсал (_E21_) 1.2 (NRE210) 2019.02 - Выпускается TOYOTA COROLLA Хэтчбэк (_E21_, _EA1_, _EH1_) 1.2 (NRE210) 2019.01 - Выпускается TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44) 2012.12 - Выпускается TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) 2012.12 - Выпускается TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) 2012.12 - Выпускается TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 (ZSA42) 2012.12 - Выпускается TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 (ZSA42) 2012.12 - Выпускается TOYOTA YARIS CROSS (MXP_) 1.5 (MXPB10) 2020.09 - Выпускается TOYOTA YARIS (_P13_) 1.3 (NSP130_) 2010.12 - Выпускается TOYOTA YARIS (_P13_) 1.5 (NSP131_) 2010.12 - Выпускается TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) 1.5 (MXPA11) 2020.02 - Выпускается

