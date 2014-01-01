|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|22123
|Наименование
|Шланг воздушный M16*1.5*M16*1.5*5500 черный 22123 FEBI
|Внутренний диаметр
|90
|Наружный диаметр [мм]
|114
|Размер внутренней резьбы
|M18 x 1,5
|Размер наружной резьбы
|M16 x 1,5, M22 x 1,5
|DIN / ISO
|74323
|Количество витков
|20
|Цвет
|черный
|Материал
|ПА (полиамид)
|Рабочая длина [м]
|5
|Вес [кг]
|0,548
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с адаптером
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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