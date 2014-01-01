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Шланг воздушный M16*1.5*M16*1.5*5500 черный 22123 FEBI артикул 22123 FEBI в Алматы

22123 FEBI Шланг воздушный M16*1.5*M16*1.5*5500 черный 22123 FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 22123
Наименование Шланг воздушный M16*1.5*M16*1.5*5500 черный 22123 FEBI
Внутренний диаметр 90
Наружный диаметр [мм] 114
Размер внутренней резьбы M18 x 1,5
Размер наружной резьбы M16 x 1,5, M22 x 1,5
DIN / ISO 74323
Количество витков 20
Цвет черный
Материал ПА (полиамид)
Рабочая длина [м] 5
Вес [кг] 0,548
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с адаптером
Если вы хотите купить шланг воздушный M16*1.5*M16*1.5*5500 черный 22123 Феби, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI. У данной детали есть аналоги с номерами: 01008E, 020307128770, 07637610A, 07638100A, 07638110A, 4527110040, 4527110570. Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя FEBI.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шланг воздушный M16*1.5*M16*1.5*5500 черный 22123 FEBI FEBI с артикулом 22123 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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