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Смазочные материалы для высокой температуры артикул 21909 FEBI в Алматы

21909 FEBI Смазочные материалы для высокой температуры
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21909
Наименование Смазочные материалы для высокой температуры
Вес [г] 150
Цвет зеленый
Тип контейнера тюбик
Спецификация MB 265.1, NLGI 2
Вес [кг] 0,16
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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