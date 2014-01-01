|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21909
|Наименование
|Смазочные материалы для высокой температуры
|Вес [г]
|150
|Цвет
|зеленый
|Тип контейнера
|тюбик
|Спецификация
|MB 265.1, NLGI 2
|Вес [кг]
|0,16
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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