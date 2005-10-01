|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21840
|Наименование
|Наконечник поперечной рулевой тяги
|Размер наружной резьбы
|M14 x 1,5
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,485
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с дополнительными материалами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
2.0 TDI
2005.10 - 2007.05
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