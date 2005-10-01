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Наконечник поперечной рулевой тяги артикул 21840 FEBI в Алматы

21840 FEBI Наконечник поперечной рулевой тяги
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21840
Наименование Наконечник поперечной рулевой тяги
Размер наружной резьбы M14 x 1,5
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,485
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI 2005.10 - 2007.05

Если хотите купить Наконечник поперечной рулевой тяги производителя FEBI с артикулом 21840 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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