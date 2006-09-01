Функции комбинированного переключателя С функцией мигающего светосигнального устройства, С функцией переключения света, С функцией стеклоочистителя и стеклоомывателя, С функцией прерывистого включения стеклоочистителя, со звуковым сигналом Вес [кг] 0,525 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть Переключатель комбинированный Мерседес представлена по производителю FEBI с артикулом 21833. У данной детали есть аналоги с номерами: 0079414, 99315, 2912732209. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти FEBI для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.