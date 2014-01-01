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Масло трансмиссионное VW AUDI для МКПП 75W90 1л FEBI артикул 21829 FEBI в Алматы

21829 FEBI Масло трансмиссионное VW AUDI для МКПП 75W90 1л FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21829
Наименование Масло трансмиссионное VW AUDI для МКПП 75W90 1л FEBI
Спецификация по API GL-4
Цвет желтый
Объем [л] 1
Спецификация VW TL 521 71, VW TL 521 78, VW TL 525 12, VW TL 726 Y, MB 235.10, Ford WSS-M2C200-D2
Вязкость по SAE 75W
Вес [кг] 0,917
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Масло трансмиссионное VW AUDI для МКПП 75W90 1л FEBI производителя FEBI с артикулом 21829 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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