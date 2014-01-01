|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21829
|Наименование
|Масло трансмиссионное VW AUDI для МКПП 75W90 1л FEBI
|Спецификация по API
|GL-4
|Цвет
|желтый
|Объем [л]
|1
|Спецификация
|VW TL 521 71, VW TL 521 78, VW TL 525 12, VW TL 726 Y, MB 235.10, Ford WSS-M2C200-D2
|Вязкость по SAE
|75W
|Вес [кг]
|0,917
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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