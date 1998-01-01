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Пыльник, рулевое управление артикул 21698 FEBI в Алматы

21698 FEBI Пыльник, рулевое управление
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21698
Наименование Пыльник, рулевое управление
Длина [мм] 186
Материал термопласт
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Внутренний диаметр 1(мм) 15
Вес [кг] 0,129
Внутренний диаметр 2 (мм) 49,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 2005.10 - 2010.12
VW BORA 2.0 2007.01 - Выпускается
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VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 1998.01 - Выпускается
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI 2002.09 - 2010.10
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 2.5 2002.09 - 2010.10

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