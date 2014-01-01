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Центрирующий опорный подшипник, система сцепления артикул 21298 FEBI в Алматы

21298 FEBI Центрирующий опорный подшипник, система сцепления
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21298
Наименование Центрирующий опорный подшипник, система сцепления
Ширина [мм] 9
Внутренний диаметр 15
Наружный диаметр [мм] 32
Конструкция подшипника подшипник качения
Вес [кг] 0,032

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Центрирующий опорный подшипник, система сцепления производителя FEBI с артикулом 21298 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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