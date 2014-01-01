|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21174
|Наименование
|Подвеска, корпус колесного подшипника
|новая модификация
|Высота [мм]
|48
|Внутренний диаметр
|15
|Наружный диаметр [мм]
|40
|Сторона установки
|Задний мост слева, Задний мост справа, снизу, сзади, внешний
|Вес [кг]
|0,222
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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