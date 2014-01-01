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19671F_тяга стабилизатора заднего!\ BMW X5 all 00> артикул 19671 FEBI в Алматы

19671 FEBI 19671F_тяга стабилизатора заднего!\ BMW X5 all 00>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19671
Наименование 19671F_тяга стабилизатора заднего!\ BMW X5 all 00>
Длина [мм] 65
Размер наружной резьбы M12 x 1,5
Стойка Соединительная штанга
Сторона установки Задний мост слева, Задний мост справа
Вес [кг] 0,300
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 19671F_тяга стабилизатора заднего!\ BMW X5 all 00> производителя FEBI с артикулом 19671 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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