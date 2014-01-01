|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19184
|Наименование
|Гайка ступицы МАН ТГА M58x1.5 мм 19184
|Толщина [мм]
|24,5
|Наружный диаметр [мм]
|100
|Размер внутренней резьбы
|M58 x 1,5
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,535
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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