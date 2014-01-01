Размер внутренней резьбы M58 x 1,5 Тип резьбы с правой резьбой Сторона установки передний мост Вес [кг] 0,535

Запчасть гайка ступицы МАН ТГА M58x1.5 мм 19184 представлена по производителю FEBI с артикулом 19184. У данной детали есть аналоги с номерами: 010111, 101926, 360535, 434043110, 81906200086, MNAX0016, SW92. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гайка ступицы МАН ТГА M58x1.5 мм 19184, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.