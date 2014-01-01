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Гайка ступицы МАН ТГА M58x1.5 мм 19184 артикул 19184 FEBI в Алматы

19184 FEBI Гайка ступицы МАН ТГА M58x1.5 мм 19184
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19184
Наименование Гайка ступицы МАН ТГА M58x1.5 мм 19184
Толщина [мм] 24,5
Наружный диаметр [мм] 100
Размер внутренней резьбы M58 x 1,5
Тип резьбы с правой резьбой
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,535
Запчасть гайка ступицы МАН ТГА M58x1.5 мм 19184 представлена по производителю FEBI с артикулом 19184. У данной детали есть аналоги с номерами: 010111, 101926, 360535, 434043110, 81906200086, MNAX0016, SW92. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гайка ступицы МАН ТГА M58x1.5 мм 19184, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гайка ступицы МАН ТГА M58x1.5 мм 19184 производителя FEBI с артикулом 19184 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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