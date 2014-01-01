Качество / класс 22H Ширина зева гаечного ключа 32 Тип резьбы с правой резьбой Поверхность оцинкованная Сторона установки Задний мост Вес [кг] 0,046

Запчасть гайка БПВ M22х1.5/h-27/SW32 вала тормозного Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 19159. У данной детали есть аналоги с номерами: 19159 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка БПВ M22х1.5/h-27/SW32 вала тормозного Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.