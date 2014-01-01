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Гайка BPW M22х1.5/h-27/SW32 вала тормозного FEBI артикул 19159 FEBI в Алматы

19159 FEBI Гайка BPW M22х1.5/h-27/SW32 вала тормозного FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19159
Наименование Гайка BPW M22х1.5/h-27/SW32 вала тормозного FEBI
Толщина [мм] 15
Размер внутренней резьбы M22 x 1,5
Качество / класс 22H
Ширина зева гаечного ключа 32
Тип резьбы с правой резьбой
Поверхность оцинкованная
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,046
Запчасть гайка БПВ M22х1.5/h-27/SW32 вала тормозного Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 19159. У данной детали есть аналоги с номерами: 19159 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка БПВ M22х1.5/h-27/SW32 вала тормозного Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гайка BPW M22х1.5/h-27/SW32 вала тормозного FEBI производителя FEBI с артикулом 19159 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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